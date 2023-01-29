Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü 24 yaralı

Malatya - İstanbul seferini yapan Kayısı Kent Turizm'e ait, M.K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri - Malatya kara yolunun 60. kilometresindeki Esenköy mevkisinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavileri süren 24 kişiden 3'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otobüs şoförü M.K. gözaltına alındı.