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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu , 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

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