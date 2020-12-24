Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucu , 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.
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