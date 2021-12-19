Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Kayseri'de 8,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden gelen iki araçla uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınan araçlar, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada araçlardan birinin bagaj kısmında 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.