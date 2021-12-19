AjansHaber.com.tr Gündem Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de 8,5 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden gelen iki araçla uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınan araçlar, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada araçlardan birinin bagaj kısmında 8,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Çok Okunan Haberler
TÜSİAD'dan döviz kuru açıklaması
MB'den dövize 5. müdahale
PKK'nın silah patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi
Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi
Asgari ücret Resmi Gazete'de
İstanbul-Bursa arası feribotla ulaşım sona eriyor
Türkiye-Afrika ilişkilerinde eşiği aştık