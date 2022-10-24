AjansHaber.com.tr Yaşam Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Kayseri'de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen E.H'nin üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı ve plastik kutu içerisinde 21.88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışma kapsamında yakalanan E.K. isimli kadının ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı, kar geliyor!
İndirim yapan mağaza açılışında izdiham yaşandı!
TikTok'çu zorbalara 133 yıl hapis cezası
21 aracın lastiklerini kestiler!
Cezaevinden kaçtı, yeğeni vurunca yakalandı
Mersin'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
Camiden kurşun kaplamaları çalacaklardı!