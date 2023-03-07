Kayseri'de deprem meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 14:47'de gerçekleşen depremin 4,9 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

Aynı bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. 14:53'te gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak ölçüldü.

İki depremin de derinliğinin 5 km olduğu aktarıldı.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.