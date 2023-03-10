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Kayseri'de deprem anı!

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı dönemde bu kez de Kayseri'de korkutan bir deprem yaşandı.

En son Adıyaman'da deprem meydana gelirken, saat 05.28'de deprem bölgesinin dışında olan Kayseri'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Büyük paniğe neden olan deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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