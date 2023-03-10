Kayseri'de deprem anı!

En son Adıyaman'da deprem meydana gelirken, saat 05.28'de deprem bölgesinin dışında olan Kayseri'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Büyük paniğe neden olan deprem, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.