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Kayseri'de aranan 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl 7 ay 13 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, zanlılar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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