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Kayseri'de 4,9 büyüklüğündeki depremden sonra 20 artçı sarsıntı oluştu

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.28'de 4,9 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra saat 02.34'de 2,2 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

Bölgede saat 09.29'daki sarsıntının büyüklüğü ise 2,5 olarak ölçüldü. Bu saate kadar bölgede derinliği 6,98'e kadar yaklaşan 20 sarsıntı meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

 

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