Kayseri merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurdukları medikal firmalar üzerinden irtibata geçtikleri kişilere, ticari faaliyet kapsamında para kazanma ve yüksek kar vaadinde bulunan, cüzi miktarda para ödeyip güvenlerini kazandıkları kişilere, yüklü miktarda aldıkları paraları ödemeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri ve Adana'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme evrakı ve dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.