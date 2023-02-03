Kayırmacılığın perişan ettiği İETT'de yeni skandal

Son dönemlerde bitmek tükenmek bilmeyen kazalarla gündemden düşmeyen İETT'ye ait otobüs ve metrobüslerde yaşanan skandalların perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

İstanbul’da İETT araçlarında bulunan yangın tüplerinin, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın kardeşi Hasan Özkan’ın firmasından alındığı ortaya çıktı.

Kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT’de çalışmadığı iddia edilen yangın söndürme tüplerinin İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın kardeşi Hasan Özkan’ın firmasından alındığının ortaya çıkması, İBB Meclisi’nde sert tartışmalara neden olmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz mayıs ayı toplantısında, AK Partili Meclis üyesi Halit Cebeci, İstanbul’daki metrobüslerdeki yangın tüpleri ihalesinin İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın kardeşinin şirketine verilmesi ile ilgili soru önergesi verdi.

Cebeci soru önergesinde, “Yangın söndürme tüpleri ile ilgili ihaleye toplam kaç firma girmiştir? İhaleye giren firmaların yeterlilik belgeleri var mıdır? İhale süreci ve sonuçlandırılması aşamasında firmalar arasında eksik evrakı olan firma var mıdır? İBB yönetimi tarafından metrobüslerde kullanılmak üzere alınan yangın tüplerinin ihalesinin İBB meclisinde bulunan bir siyasi partinin grup başkan vekilinin kardeşine verilmesini hangi siyasi etik ilkeleri ile izah edebilirsiniz. Sosyal medyaya veya kamuoyuna mal olmayan bu ve bunun gibi benzeri ihaleler başka hısım akrabalara da verilmiş midir?” sorularına cevap istedi.