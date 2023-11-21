Kayıp mürettebattan son mesaj: "Hakınızı helal edin"
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı Türk bandıralı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan "Kafkametler" adlı geminin telsizcisi Mustafa Nacar'ın olay anında ailesine attığı son mesaj ortaya çıktı.
Nacar'ın "Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz" yazdığı görüldü. Öte yandan gemi ve mürettebatı arama çalışmalarında, gemi batığını yerinin tespit edildiği belirtildi.
12 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Dün sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmalarında denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mürettebatın listesi ortaya çıktı
Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı.
İHA destekli çalışmalar devam ediyor
Liman içerisinde sahil güvenlik botları, havadan ise uçak, helikopter ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile aranan kayıp mürettebatın cesetlerinin kıyıya vurması ihtimaline karşı ise sahil bandında AFAD ekipleri devriye attı.
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