AjansHaber.com.tr Yaşam Kayıp genç ormanda ölü bulundu

Kayıp genç ormanda ölü bulundu

Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.

Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Yurtseven'in cep telefonun sinyaline ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. AKUT, Çevik Arama Kurtarma Timi ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin katıldığı arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.

Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu. Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan 7 il için sel uyarısı
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Konya'da yolcu otobüsü devrildi
Dalgalarla boğuşan gençlerden biri kurtarıldı
Sosyal medyada soyadı kullanımı karararı