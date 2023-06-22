Kayıp denizaltının oksijeni bitti!

Yolcu başına 250 bin dolar alan OceanGate Expeditions isimli şirket hafta sonu Titanik’in enkazına dalış yapan araç ile iletişimin koptuğunu ve Titan isimli su altı aracında bulunan yolcu ve mürettebatın kaybolduğunu açıkladı.

Titan Beşlisi olarak da bilinen yolcuların kimlikleri de önceki günlerde açıklandı. İngiliz milyarder Hamish Harding, Oceangate’in CEO’su Stockton Rush, Fransız denizci ve kaşif PH Nargeolet ve Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman’ın yer aldığı araç ile 12.500 feetlik iniş sırasında bağlantı koptu.

Resmi açıklamaya göre Titan içerisindeki oksijen Türkiye saati itibarıyla 14.08’de sona erdi.