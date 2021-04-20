Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan atların ortadan kaybolmasıyla gündeme gelen MHP'li Hatay/Dörtyol Belediye Başkanı partisinden istifa etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.— Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) April 20, 2021
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