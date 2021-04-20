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Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan atların ortadan kaybolmasıyla gündeme gelen MHP'li Hatay/Dörtyol Belediye Başkanı partisinden istifa etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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