Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 190, Hakkari'de 178, Denizli'de 175, Palandöken'de 165, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 143, Uludağ'da 136, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Ergan'da 125, Yedikuyular'da 108, Ilgaz'da 106, Sarıkamış'ta 103, Yıldıztepe'de 82, Keltepe'de 80, Hesarek'te 77, Murat Dağı'nda 72, Çambaşı'nda 68, Konaklı'da 56, Akdağ'da 53, Kop, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Elmadağ'da 41, Saklıkent'te 39, Mersivan ve Gevaş Abalı'da 32'şer, Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya ÇB -9 -1 Palandöken PB -14 -6 Denizli ÇB -11 0 Davraz KKY -8 0 Kartepe ÇB 0 5 Uludağ KY -4 4 Erciyes PB -11 -2 Sarıkamış PB -14 -3 Ilgaz S -11 -3 Ovacık PB -4 1 Yedikuyular PB -8 -3 Gevaş Abalı KY -9 0 Yıldıztepe ÇB -10 -1 Nemrut KY -9 -6

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)