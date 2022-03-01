Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 157, Ovacık'ta 150, Hakkari'de 143, Denizli'de 140, Kartepe'de 139, Palandöken'de 138, Uludağ'da 133, Yıldız Dağı'nda 120, Ergan'da 105, Erciyes ve Yedikuyular'da 95, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 82, Yıldıztepe'de 70, Hazarbaba'da 65, Murat Dağı'nda 45, Çambaşı'nda 38, Konaklı'da 37, Keltepe'de 35, Mersivan'da 34, Kop'ta 33, Saklıkent ve Yalnızçam'da 26, Zigana'da 20, Elmadağ'da 19, Muş'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.03.2022 En düşük En yüksek Kartalkaya KKY -8 -2 Palandöken KY -4 0 Ovacık KY 1 3 Davraz KKY -3 2 Kartepe KY -2 0 Uludağ HKY -5 -1 Erciyes KY -3 1 Sarıkamış KY -4 2 Ilgaz ÇB -5 1 Nemrut KY -5 2 Yıldıztepe KY -1 0 Gevaş Abalı KKY -6 4 Kandilli KKY -5 1 Yedikuyular KY 0 2

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)