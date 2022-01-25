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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 210 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 210, Ovacık'ta 180, Denizli'de 160, Hakkari'de 144, Davraz'da 141, Palandöken'de 140, Kartepe'de 128, Uludağ'da 125, Eren Dağı'nda 119, Erciyes'te 115, Yıldız ve Ilgaz'da 109, Hesarek'te 103, Keltepe'de 94, Akdağ'da 92, Yıldıztepe'de 87, Hazarbaba ve Çambaşı'nda 80, Ergan'da 71, Zigana'da 70, Saklıkent'de 66, Mersivan'da 65, Sarıkamış'ta 63, Murat Dağı'nda 62, Elmadağ'da 65, Salda'da 49, Konaklı ile Yalnızçam'da 34 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.1.2022 En düşük En yüksek
Kartalkaya KY -16 -11
Palandöken KY -13 -7
Yıldız Dağı KY -16 -7
Hakkari KY -12 -6
Kartepe KY -10 -7
Uludağ KY -14 -10
Nemrut KY -10 -5
Keltepe KY -20 -9
Ilgaz KY -15 -8
Erciyes KY -18 -8
Ovacık KY -7 -3
Sarıkamış KY -13 -5
Yıldıztepe KY -16 -9
Denizli KY -16 -11

(KY: Kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)

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