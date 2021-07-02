Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere, birçok kilise suç ortağıydı

Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı Üyesi ve Regina Başpiskoposu Donald Bolen, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bolen, çevrim içi verdiği röportajda, yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

En son Brantford kentindeki Mohawk Yatılı Kilise Okulunda, ölen çocukların cesetlerinin krematoryumda yakıldığı iddiasına ilişkin Bolen, "Çocuk cesetlerinin yakıldığı iddiası, beni şoke etti. Gerçekten şoke oldum. Bugüne dek ölen çocuklardan cesedi yakılanı hiç duymadım ancak bu konu, mutlaka araştırılmalı. Lütfen Tanrım, bu doğru olmasın." diye konuştu.

Yaşananlardan büyük bir üzüntü duyduğunu vurgulayan Başpiskopos Bolen, "O zamanlar hükümetin önerdiği yatılı okulları yöneten bir sömürgecilik zihniyeti vardı. Çocukları çok erken yaşta evlerinden alan Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere, birçok kilise bunda suç ortağıydı. Şimdi ise küçük çocukların evlerinden alınıp ailelerinden, dillerinden kültürlerinden maneviyatlarından mahrum bırakıldıklarının büyük matemini tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şimdi hükümet ve kiliseler olarak sahip çıkmamız gerekiyor"

Donald Bolen, ortada hala acılarla dolu bir taciz tarihi bulunduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu yüzden tarihimizin acı veren bu parçasına, şimdi hükümet ve kiliseler olarak sahip çıkmamız ve işleri daha iyi hale getirmek için çalışmamız gerekiyor. Okullar, yerlileri eğitmek için açıldı ama bu, asimilasyon yoluyla bir eğitim oldu. O çocukların birçoğu evlerine döndüklerinde kendi kültürlerine, dil ya da maneviyatlarına ait değillerdi. Bu aynı zamanda nesiller arası bir travma ve miras haline geldi. Okullarda olanlardan sömürgeci Avrupa kültürü sorumludur. Yapılanlar, Hıristiyanlığın öğretisine de aykırıdır."

"Ülke, bu sorunla uzun süre boğuşmak zorunda kalacak"

Yerli halkların liderlerinin, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis ile aralık ayında, Vatikan’da görüşeceklerini hatırlatan Bolen, "Yerli halk, Papa’nın özür dilemesini istiyor ve muhtemelen Papa Francis'i Kanada'yı ziyaret etmesi için davet edecekler. Papa adına konuşamam ama kendisi birkaç yıl önce Bolivya'ya geldi ve orada Kuzey Amerika yerli halklarından, sömürgecilik geleneğinin hayatlarını nasıl aşındırdığı, onların dil, maneviyat ve kültürlerini nasıl alıp götürdüğü konusunda özür diledi. Buna nasıl cevap vereceği ona kalmış ama bir sorun 100 yıl veya 120 yıl sürmüşse, bu birkaç günde ya da bir ziyaretle çözülmeyecek bir mirastır. Ülke, bu sorunla uzun süre boğuşmak zorunda kalacak." değerlendirmesini yaptı.

"Bu hakikatten uzlaşmaya ulaşmak için çok uzun bir yolculuk"

Bolen, Kanada’da bir süredir yaşanan kilise kundaklamalarıyla ilgili de "Bu, yerli topluluklardaki derin bir öfkenin ifadesi, toplumda kiliselere karşı böyle bir şey yok. Yangınların aslında yerli halk tarafından çıkarıldığını da bilmiyoruz ancak şu anda büyük bir öfke olduğunu biliyoruz." dedi.

Yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Başpiskopos Bolen, "Doğru olanı mümkün olduğunca açık şekilde anlamalı ve yapılan yanlışları görüp açıkça özür dilemeliyiz. Adalet arayışlarında yerli halkla dayanışma içinde olmalıyız. Onları saygılı şekilde dinlememiz gerek. Bu, hakikatten uzlaşmaya ulaşmak için çok uzun bir yolculuk." diye konuştu.