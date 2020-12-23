Katma Değer Vergisi'nde indirimler 5 ay daha uzatıldı

İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YEME İÇME HİZMETİNDE %8 YERİNE %1 UYGULANACAK

İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDAKİ STOPAJ 31 MAYIS 2021'E KADAR UZATILDI

Gayrimenkul kiralamalarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi. Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim de Mart sonuna kadar sürecek.