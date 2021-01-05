'Katil polis' sloganı atanları utandıracak görüntüler

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına karşı yapılan protestolarda "katil polis" sloganları büyük tepki çekti.

Bu çirkin sloganlara karşı sosyal medyada "polisimin yanındayım" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Türk Polis Teşkilatı Twitter’da ilgi çeken paylaşıma imza attı.

"DÜŞSEN DE KORKMA"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de resmi Twitter hesabından anlamlı bir video paylaştı.

Su taşkını yaşanan bir yolda devrilip düşen motosikletliyi sulara kapılmaktan kurtaran polislerin görüntülerini içeren video, "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana" notuyla paylaşıldı.

EGM'nin bu paylaşımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da retweet edildi.