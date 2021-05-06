AjansHaber.com.tr Dünya Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı

Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi zimmetine para geçirme ve kamu parasına zarar verme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Başsavcılık, söz konusu suçlarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma açılması talimatı verdi.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi, kamu parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi hakkında kamu parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması suçlamaları gözaltına kararı verildi.

Katar resmi haber ajansı QNA’ya göre Başsavcı, konuya ilişkin belgeleri inceledikten sonra Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin söz konusu suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere gözaltına alınması yönünde karar aldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Yönetimine tepki
"Yunanistan ile aynı fikirde değiliz"
ABD'den Yunanistan'a yeni yığınak
Ruanda Soykırımı'nı inkar derdindeler
Bill Gates ve Melinda Gates boşanma kararı aldı
Aşı olana 250 TL verecekler
"Yabancı güçleri çıkarmak için birlikte çalışalım"