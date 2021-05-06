Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi, kamu parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Katar Başsavcısı, Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi hakkında kamu parasına zarar verme, zimmete para geçirme ve yetkinin kötüye kullanılması suçlamaları gözaltına kararı verildi.

Katar resmi haber ajansı QNA’ya göre Başsavcı, konuya ilişkin belgeleri inceledikten sonra Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi'nin söz konusu suçlamalarla ilgili sorgulanmak üzere gözaltına alınması yönünde karar aldı.