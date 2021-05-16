AjansHaber.com.tr Dünya Katar'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Ülkesinin, İsrail'in kutsal mekanlara karşı saldırılarını reddettiğini ve Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayan Al Sani, İsrail'in Filistinlilere, Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acilen harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Heniyye ise Katar'ın Filistin meselesinde, özellikle son olaylardaki tutumundan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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