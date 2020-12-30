Katar, Alman Siemens'in Fluence şirketinin %12 sini satın aldı

Siemens ortak girişimi Fluence, kendisini dünyanın önde gelen büyük pil depolama çözümleri sağlayıcısı olarak görüyor. Şimdi Katar, Siemens'in ABD'li AES ile birlikte yürüttüğü ortak girişimde 125 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleşiyor.

Katar Yatırım Otoritesi (QIA), sermaye artırımının bir parçası olarak hisselerin yaklaşık yüzde on ikisini devralıyor. Sonuç olarak Fluence‘nin değeri bir milyar dolardan fazla. Siemens ve AES, her biri yüzde 44 ile uzun vadeli hissedarlar olarak kalacak.

Siemens, işi önemli ve uzun vadeli bir büyüme alanı olarak tanımladı. QIA'nın yatırımı, dinamik olarak büyüyen bir pazarda Fluence'i ileriye taşıyacak.