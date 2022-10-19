Kastamonuspor'un Galatasaray heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde GMG Kastamonuspor, bu akşam saat 21.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde büyük heyecan yaşayan Kastamonuspor taraftarları, belediye taraftan tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitmek için yola çıktı. GMG Kastamonuspor taraftarı karşılaşma için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Takımımıza güveniyoruz. İnşallah eleriz"

Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kastamonuspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hüseyin Yazıcı, "Çarşamba gününün şu güzel saatinde GMG Kastamonuspor ile Galatasaray arasında oynanacak kupa maçına Kastamonuspor’un taraftarını uğurlamış bulunuyoruz. Bu organizasyonu yapan Kastamonu Belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla Galatasaray’ı eler geliriz. Biz takımımıza güveniyoruz. Cengiz Aygün başkanım sağ olsun zor zamanda ligin başlamasına kısa süre kalsa da takımı kurdu. Kulübümüze destek oldu. Ona da ayrıca elinden gelen desteği gösterdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah kupa maçında Galatasaray’ı yenerek Kastamonu’ya mutlu bir şekilde döneriz. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndan iki tane büyük otobüs kalkış yaptı. Diğer yerlerden de arkadaşlarımıza küçük otobüsler tahsis edilerek 35 kişilik minibüs hareket etti. Bizlerle bilet konusunda irtibata geçen arkadaşlarımız oldu. Kendi araçlarıyla ya da taksi tutarak giden arkadaşlarımızda oldu İstanbul’a. İstanbul gurubumuzla da bunu organize ederek 500 kişiye yakın kişiyle irtibata geçildi. Herhalde bu akşam Nef Stadyumu'nu Kastamonuspor taraftarıyla dolduracağız. Takımımızı neşeyle gururla var gücümüzle destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.