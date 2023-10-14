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Kassam Tugayları açıkladı: 9 esir öldü

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 24 saat içerisindeki saldırılarında, tuttukları esirlerden 9'unun öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, esirlerin bulunduğu bir noktanın da hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 esirden 4'ünün yabancı olduğu bilgisi verildi.

Saldırının çeşidine ya da gerçekleştiği mekana ilişkin detay verilmedi.

Böylelikle, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Hamas'ın elinde olup da ölen esirlerin sayısı 27'ye yükseldi.

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