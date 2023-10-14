Kassam Tugayları açıkladı: 9 esir öldü

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, esirlerin bulunduğu bir noktanın da hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden 9 esirden 4'ünün yabancı olduğu bilgisi verildi.

Saldırının çeşidine ya da gerçekleştiği mekana ilişkin detay verilmedi.

Böylelikle, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Hamas'ın elinde olup da ölen esirlerin sayısı 27'ye yükseldi.