AjansHaber.com.tr Dünya Yeni Zelanda'da kasırga felaketi

Kasırgadan ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkenin kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldiğini açıkladı

Ülkenin kuzeyini vuran Gabrielle Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı açıklaması yapıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins yaptığı açıklamada, kasırgada ölenlerin sayısının 8’e ulaştığını duyurdu.

Hipkins, “Ülke genelinde bundan daha fazla ölüm olabileceği gerçeğine kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ayrıca gerçek sayıyı bir süre bilemeyeceğiz. Bu şüphesiz bu yüzyılda muhtemelen gördüğümüz en büyük doğal afet. Bu kadar geniş bir alanı kapsadığı için hasarın boyutu da oldukça fazla” ifadelerini kullandı. 

Yeni Zelanda Polisinin yapmış olduğu açıklamada 4 bin 500'den fazla kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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