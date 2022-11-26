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Kars'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki evlerinde alkol alan Ö.K. (43) ve N.K. (52) bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ö.K. ve N.K'yi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Kağızman Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edilen Ö.K. ve N.K, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Ö.K. ve N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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