Karşılaşmada ikinci yarı başladı!

55' Nathan Ake, Arda Güler'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

52' Hollanda ikinci yarıda baskısını artırdı.

46' İkinci yarı başladı.

45' İlk yarı sona erdi.

42' Bergwijn'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

SAMET AKAYDIN'IN GOLÜ

Millilerimiz, 35. dakikada Hollanda karşısında Samet Akaydın'ın golüyle 1-0 öne geçti⬇pic.twitter.com/VFgsz1UNJ9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) July 6, 2024

35' GOL! Samet Akaydın, Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.

32' Hakan sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. İleri çıkan kaleci topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

30' Xavi Simons, yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören oyuncu oldu.

29' Hakan orta alana yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Abdülkerim'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

21' Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper içeri kesti. Ön direkte savunma topu uzaklaştırdı. Poziyonun devamında sağ kanatta topla buluşan Hakan'ın sert şutunda Van Dijk'a çapran top kornere gitti.

10' Milli Takım Ferdi ile hızlı atağa çıktı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Salih Özcan'ın ceza alanı dışından sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

6' Sağ kanattan gelen pasta Depay bir kez daha ceza alanı içinde topla buluştu. Hollandalı yıldızın dönerek vuruşunda savunmamız topa ayak koydu.

2' İlk tehlikeli atak Hollanda'dan geldi. Ceza alanı içine sokulan Depay'ın vuruşunda top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

1' Karşılaşma başladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Kazanarak adını bir üst tura yazdırmak isteyen Millilerimize taraftarların büyük desteğinin olduğu görünüyor.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Hollanda - Türkiye karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnderds, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler.