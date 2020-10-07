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Karnı acıkan kedi poğaça tezgahında

Afyonkarahisar'da fırına giren kedinin tezgahın üzerine çıkarak poğaçaları yediği anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de farenin tatlı tezgahına çıkarak baklavaları yediği görüntülerin yankıları sürerken benzer bir olayda Afyonkarahisar'da yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan videoda fırına giren kedinin tezgahın üzerine çıkarak poğaçaları yediği görülüyor.

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