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Karikatürist Piraro'dan Erdil Yaşaroğlu'na "izinsiz kullanım" suçlaması

Karikatürlerini isimsiz kullandıkları için uçan kuşa telif davası açan Erdil Yaşaroğlu’na şok! ABD’li karikatürist, ‘Karikatürümü izinsiz yayınladı’ diyerek Yaşaroğlu’nu ifşa etti.

Son aylarda önüne gelen herkese "Karikatürümü isim vermeden kullandı" diyerek telif davası açan Erdil Yaşaroğlu, tam bir kara mizah örneğinin kahramanı oldu.

Dünyaca ünlü ABD'li karikatürist Dan Piraro, aynı sebepten ötürü Yaşaroğlu'nu suçladı.

REZİL ETTİ!

PİRARO, kişisel Twitter hesabından, Erdil Yaşaroğlu'nun Komikaze adlı karikatür sitesinde yer alan karikatürünü paylaşıp "İşte bir başka izinsiz yayımlanan karikatür. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil" notunu paylaştı.

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