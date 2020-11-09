Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi.

PAKETİN YUKARI ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyleyince kadın çılgına döndü.

Kargo paketi kapısına getirilmeyen kadın dehşet saçtı!



İstanbul Esenyurt'ta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. https://t.co/pYgfk01nHQ pic.twitter.com/YPa7DvFANu — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 9, 2020

BARİYERLERİ PARÇALADI

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine "Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diyerek önce hakaret etti, ardından darbetmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonra da site girişindeki otopark giriş bariyerlerini kırdı.

Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Kadının cinnet geçirerek ortalığı yakıp yıkması sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.