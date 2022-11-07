KARDEMİR hâlâ üretiyor ve kâr ediyor

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, zarar ettiği gerekçesiyle kapatmak istediği KARDEMİR Türkiye'nin en büyük fabrikalarından biri oldu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci Kardemir'in kapatılmaması için yapılan eylemin sendika tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “5 Nisan 1994 tarihinde, dönemin hükümeti tarafından Kardemir’in adeta ölüm fermanı yayınlanmıştı. Zarar ettiği gerekçesiyle ‘fabrikalar yapan fabrika’ olmakla nam salmış bir fabrika kapatılmak istenmişti. Yaptığımızeylemlerle fabrikanın açık kalmasını sağladık" dedi.

Kademir eylemlerinin yıldönümü nedeniyle açıklama yapan Yunus Değirmenci Özçelik-İş sendikası öncülüğünde yapılan eylemin Karabük halkından esnafına, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine kadar herkesin elini taşın altına koyduğu bir mücadele verildiğini söyledi.

KARDEMİR’in geçen yıl 4 milyar liraya yakın bir kar açıkladığını anımsatan Değirmenci "sendika olarak verdiğimiz mücadelenin haklılığı bugün de ortaya çıkmıştır. 8 Kasım eylemlerinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, verilen mücadele ruhunun hala zihinlerde ve gönüllerde taptaze O gün, sendikamızın öncülüğünde KARDEMİR emekçisinin ve bölge halkının verdiği mücadele sayesinde KARDEMİR ekmek kapımız olmayı sürdürmektedir. Bugün bu fabrika, üretime, istihdama ve ihracata çok büyük katkılar sağlamaktadır. Bu sayede binlerce kişinin evine ekmek götürmektedir. O günkü eylemleri ve bugünkü başarıları birlikte düşündüğümüzde sendika olarak haklı bir gurur yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye için katma değer üreten, emekçilere ekmek kapısı olan örgütlü tüm işyerleriinde aynı ruhla fabrikalara sahip çıkmayı sürdürdüklerini anımsatan Değirmenci, “ Fıtrat değişir sanma, kan yine o kandır’ şeklinde ülkemize ve insanımıza ilişkin yazılmış bir şiirde olduğu gibi, biz emekçilerin de, sendikamızın da fıtratı aynı fıtrattır. Ruh yine o ruhtur. Emekçiler ve ülkemiz için verdiğimiz mücadele tüm hızıyla sürmektedir. İşyerlerimizin kalkınması, büyüyüp gelişmesi, dolayısıyla emekçilerin ekmeğinin büyümesi için aynı mücadele ruhuyla sahalarda, sözleşme masalarında mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.