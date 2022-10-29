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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Nevşehir'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soner A. (27), Sümer Mahallesi'nde çalıştığı iş makinesi kiralayan firmanın ofisinde geceledi.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen diğer çalışanlar, Soner A'nın hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner A'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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