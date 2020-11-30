Karayolları, verileri yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı!

Cüneyt Özdemir, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü geçiş sayılarını yayımlayarak Cüneyt Özdemir'i yalanladı. KGM'den yapılan açıklamada, salgına rağmen Temmuz-Ekim dönemindeki geçiş sayılarının garanti edilen aracın üzerinde olduğunu belirtti.

Sayın @cuneytozdemir İstanbul-İzmir otoyolu akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük.🙂

Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir.

Otoyolun doluluk oranının da gözlemlediğiniz gibi olmadığı aşikâr. https://t.co/WTEy70pU6B pic.twitter.com/PPuZWLMJgn — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 29, 2020



İstanbul-İzmir arasını, 9 saatten 3 buçuk saate indiren, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olarak kabul edilen ve 2019 yılında açılan İstanbul-İzmir otoyolu vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise sosyal medya hesabında, #başımabirşeygelmeyecekse etiketiyle, İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilmese de parasının çatır çatır ödeneceğini söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, önce esprili bir şekilde, "akıllı, emniyetli ve konforlu olduğu için başınıza bir şey gelme olasılığı çok düşük" dedi. Sonra da, Temmuz-Ekim 2020 verilerini yayımlayarak "Salgına rağmen Temmuz-Ekim döneminde geçiş sayıları garanti edilenin üstündedir." dedi.

PANDEMİ ŞARTLARINA RAĞMEN GEÇİŞ SAYILARINI AŞTI

2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, yerli firmalar tarafından gerçekleştirilen İstanbul-İzmir otoyol projesi pandemi şartlarına rağmen garanti edilen günlük geçiş sayılarını aştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilerin, her projeye muhalif yorumlar yapan ve her yapılanı beğenmeyen zihniyete cevap niteliği taşıdığı görüldü.