"Karanlık suikastler planlanıyor"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 90'lı yıllarda yaşanan suikastların yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti. Yarar, Türkiye'de bazı grupların suikast planladığını iddia etti. Gazeteci Nedim Şener'in de saldırıya uğrayacağından endişe ettiğini belirten Yarar, "Türkiye'de yalan söyleyen birileri var. Doğrunun bu kadar yalnız kaldığı bir dönem yoktu. Bu dönem maalesef itibar ve suikastlerin yaşanacağı bir dönem olarak görülüyor." dedi.