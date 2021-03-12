Karamollaoğlu’ndan ‘kadına şiddet’ yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, Türkiye'de son dönemlerde kadına şiddetin arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Son 15 yılın rakamları ortaya atıldığında bu şiddetin 10 misline adar arttığına şahit oluyoruz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. 2020'de 300 kadının katledildiği raporu var önümüzde. 170 kadının ise ölümü şüpheli olarak kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyorlar.”

Kadına şiddetin ‘kanayan bir yara olduğunu’ dile getiren Karamollaoğlu, ardından İstanbul Sözleşmesi’ne değindi. Saadet lideri, “Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı. Sadece kanunlar çıkararak değil toplumda gerekli adımları atmalıyız” şeklinde konuştu.

‘KADINI ÖNE ÇIKARACAĞIZ DİYE AİLE YOK SAYILIYOR’

Karamollaoğlu, evlilik yaşının yükselmesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği, temeli. İnanca ihtiyaç var. İnancın bu konudaki temel değerlerinin topluma enjekte edilmesine ihtiyaç var. ‘Ben onu reddederim.’ Et. O zaman başına geline razı olursun. Türkiye’de kadını öne çıkaracağız diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor. Evlenme yaşı çıkmış 28'e. Allah akıl fikir versin.”