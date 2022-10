Karamollaoğlu: Açıklanan her kredi enflasyonun yükselmesine neden olacaktır! 

Yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini belirterek “insanımız kısa sürede yüksek maaş aldığını sanıyor ama ay sonunu getiremediğini anlamakta gecikmiyor” dedi. Karamollaoğlu açıklanan her kredinin de enflasyonun yükselmesine neden olacağını belirterek “Millet faiz lobilerine teslim edildi” ifadesini kullandı.

Partisinin Genel Merkezinde yaptığı basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın “problemleri çözeceğini” açıkladığını anımsatarak “Ne zaman 20 yıl sonra? Çözeceğim diyor, 20 yıl sonra? Ne zaman? Bir dönem daha verirseniz. Allah sana akıl fikir versin” diye konuştu.

Türkiye’nin 2013 Yolsuzluk Endeksinde en çok puan kaybeden ülke olduğunu 2022 yılında bu oranın 2013 yılına göre 43 basamak daha ileriye giderek 96. sıraya yükseldiğini söyledi

Hükümetin her kabine toplantısının ardından yeni bir kredi paketi açıklamayı alışkanlık haline getirdiğini savunan Karamollaoğlu “Vatandaşın gönlünü kredi paketleriyle almaya çalışıyor ama vatandaşın iktidara sunduğu kredi bitti. Bundan sonra açıklanan her kredi enflasyonun artmasına vesile olacaktır. Faizle kredi çekenler kendilerini enflasyona karşı bir şekilde korumayı başarırken sistemin dışında kalanlar ve sabit gelirliler her geçen gün eziliyorlar. Bu nasıl faizle mücadele anlamak mümkün değil. Erdoğan milleti faiz lobilerine esir etmiştir” diye konuştu.Yatırıma ayrılan payın sadece 107.9 yani 108 milyar lira olduğunu anımsatan Saadet Partisi Lideri faize 423 milyar lira para ödendiğini, Kur Korumalı Mevduat için bütçeden ödenen miktarın ise 75,6 milyar lira olduğunu vurguladı.