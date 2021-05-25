Karadeniz'den üçüncü müjde yolda: Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs'ta sismik araştırma gemilerinden petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler geleceğini belirtmesinin ardından heyecanlandıran bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'nın oldukça büyük olduğunu belirten Bakan Dönmez, ''Ümitli olduğumuz bir saha. Yeni gelen sismik veriler de ümidimizi teyit ediyor. Yeni haberle ilgili haziranı bekleyelim. Emin olmadan açıklama yapmıyoruz. Bunlar büyük ve önemli işler" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının ardından gözler şimdi haziran ayında gelecek müjdeli habere çevrildi.

405 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ KEŞFİ

Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan aramalar sonrası geçtiğimiz yıl iki müjde birden gelmişti. Ağustos ayında bölge için açıklanan 320 milyar metreküplük tarihi doğalgaz keşfi ekim ayında yapılan 85 milyar metreküplük güncelleme ile 405 milyar metreküpe çıktı.

İLK ÜRETİM 2023 YILINDA

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük keşfin karaya çıkarılmasına yönelik bölgede 40'a yakın kuyu açılması planlanıyor. 2023 yılında karaya çıkarılması beklenen doğalgazda maksimum üretim seviyesine 2027-2028 yıllarında erişileceği öngörülüyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz, denizin 2 bin 100 metre tabanından kıyıya kadar inşa edilecek 150 kilometrelik boru hattıyla 2023'ün ilk çeyreğinde Filyos'ta ulusal şebekeye verilecek.

GÖZLER TÜRKALİ-2'DE

Türkiye'ye Karadeniz'de ilk müjdeyi veren sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisi, Türkali-1 kuyusundaki çalışmalarını 4 bin 775 metre derinlikte tamamlamasının ardından Türkali-2'de sondaj çalışmalarına başladı.

HER HAMLE DIŞA BAĞIMLILIĞI KIRACAK

Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen yeni rezerve ilişkin yenisafak.com'a konuşan Enerji Uzmanı Rahim İncekara, yıllık 40 milyar dolar enerji faturasının yaklaşık 13 milyar dolarlık kısmı doğalgaz olan ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını kıracak ve enerji ihracatçısı ülkelerle pazarlık noktasında elini güçlendirecek her bir hamlenin Türkiye ekonomisi için büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

SAHA İÇİN 850 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ TAHMİNİ YAPILIYOR

405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi sonrasında Sakarya Gaz Sahası’nda olası başka kaynakların bulunması ve rezerv miktarının büyümesi ile bu kaynaklardan doğalgaz sağlanması sürecinin de yakından takip edildiğini dile getiren İncekara, ''Hâlihazırda keşfedilen rezervin Türkiye’nin yıllık 45-50 milyar metreküp doğalgaz tüketimini kaç yıl boyunca yıllık hangi oranda karşılayacağı, ticarileşecek rezervin boyutu ve projenin fiziksel şartlarına göre tespit edilecektir. Öyle ki, Doğalgaz kuyularında deklare edilen rezervlerin tamamı teknik olarak çıkarılamamaktadır. Kanıtlanmış rezervlerin ortalama %70-75’inin çıkarılması mümkün olabilmektedir. Sakarya Gaz Sahasında beyan edilen rezervlerin çok daha büyük bir gaz rezervuarının bir parçası, bazı tahminlere göre ise 800-850 milyar metreküp olduğu belirtilmektedir.'' dedi

Benzer rezervlerin projelendirme ve ticarileşme süreçlerinin ortalama olarak 7-8 yıl sürdüğü göz önüne alınırsa, projenin 2023 yılına özellikle maliyet odaklı bir şekilde yetiştirilmesinin de oldukça önemli olduğunun altını çizen İncekara sözlerini şu şekilde sürdürdü;

780 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILACAK

''Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı, denizin 2.200 metre derinliğinden Filyos'a ulaştırmak için 155 kilometre doğal gaz boru hattı inşa edilmesi düşünülmektedir. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazın kullanıma sunulması için üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılması da planlanmaktadır. Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk doğal gaz 2023'te kullanılmaya başlanacak fakat sahanın tamamen devreye alınması 2023'ten ileri bir tarihte gerçekleşecek.

ÜLKE EKONOMİSİNİ BÜYÜTECEK

Net enerji ithalatçısı konumunda olan Türkiye’nin bu keşiflerle enerji faturasını azaltmanın yanı sıra cari açığın en önemli kalemi olan enerji kaleminin döviz çıkışını da azaltacağını kaydeden İncekara, ''Enflasyonun belirgin unsurlarından olan yakıt maliyetlerinin düşmesini sağlayacak, projelerde istihdam oluşturacak, keşfin yer aldığı bölgelerin kalkınmasına yardımcı olarak yatırımları arttıracak yeni müjdelerin gelmesi ülke ekonomisinin büyümesine katkı yaratacaktır. Doğalgazın gübre, petrokimya ve ilaç ürünleri hammaddesi gibi çeşitli kullanım alanları sayesinde farklı sanayi ve iş kollarının ortaya çıkması da sağlanacaktır.'' dedi.

YeniŞafak