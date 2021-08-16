Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 70'e yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kastamonu'da sel nedeniyle yıkılan binanın müteahhidi için gözaltı kararı verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
Yorumlar