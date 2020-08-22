Karadeniz'de gazı kim çıkaracak?

Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı büyük oranda sona erecek. Karadeniz’de Fatih sondaj gemisi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, daha büyük keşiflerin habercisi niteliğinde oldu. Dün müjdesi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni keşiflerin yakın olduğunu söyledi ve Türkiye’nin doğal gaz ihraç eden bir ülke konumuna yükseleceğini söyledi.

2023’te istifadeye sunulacak ve Türkiye’ye 7 yıl yetecek olan doğal gaz rezerviyle ilgili merak edilen konulardan birisi de, söz konusu doğal gazı kimin çıkaracağı olmuştu. Enerjide millileşme politikaları kapsamında yabancı bir ortak olmaksızın gazın çıkarılması gerekliliği birçok uzman ve siyasi tarafından vurgulanırken, bugün sevindiren haber geldi.

Türkiye’ye seviye atlatacak işlemin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yapılacağı açıklandı.

Sevindiren gelişmeye dair bir açıklama yayınlayan TPAO, 2.117 metre derinlikteki kuyuda çalışmaların kendileri ve OTC tarafından yapıldığını belirterek, “Kuyuda şu anda 3.520 metre derinlikte sondaj ve test çalışmaları devam etmekte olup son derinlik hedefi 4.525 metredir.” ifadelerini kullandı.

Arama fazı tamamlandıktan sonra saha geliştirme ve üretim aşamaları için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten TPAO, yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda açıklamada, “Tuna-1’in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir.” denildi.

Açıklamada, “TPAO küresel pandemi dönemine rağmen, Akdeniz ve Karadeniz’de eş zamanlı olarak milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerini aralıksız sürdürmekte olup, hâlihazırda 3 derin deniz sondaj gemisine sahiptir. Türkiye’nin milli petrol şirketi TPAO 1954 yılında kurulmuş olup, halihazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapmakta ve yurtdışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan’da faaliyet göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi dostu sevindirirken, iç ve dış düşmanları yasa boğdu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Dolmabahçe Sarayı’nda yaptığı açıklama sonrası özellikle CHP ve HDP’lilerin yaptığı açıklamalar “pes artık” dedirtti. CHP’nin “tetikçiliğini” yapan birtakım gazeteci müsveddelerinin de sondaj çalışmalarını lekelemek için ellerinden geleni yapması dikkatlerden kaçmadı. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşu ve TPAO ile OTC gibi kurumların çalışmalarıyla Türkiye, enerjide de millileşme adımlarına hız kesmeden devam edecek.