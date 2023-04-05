Karadeniz gazında yeni gelişme!
Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işlemi tamamlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirilme işleminin tamamlandığını duyurdu.
Karadeniz'deki enerji üssümüzü, Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirme işlemi başarıyla tamamlandı.✅👷🏻— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) April 5, 2023
Enerjide Bağımsız Türkiye 🇹🇷
🗓️ 20 Nisan 2023 🔥#TPAO #TürkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/bCwxafs8H4
Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor.
Yorumlar