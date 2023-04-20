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Karadeniz gazında gözler 20.23'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenine katılacak. Erdoğan'ın vatandaşa bayram öncesi müjdeler vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz gazının devreye alınması törenine katılacak. Erdoğan'ın vatandaşa bayram öncesi müjdeler vermesi bekleniyor. 

Törenin saat 20.23'te başlayacağı ifade ediliyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşları mutlu edecek müjdelerin duyurulacağını belirtti. 

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