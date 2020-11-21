Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek. Asrın projesi olarak adlandırılan proje ile Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak. Yaklaşık 55 ili dolaylı şekilde ilgilendiren, toplam maliyeti 1 buçuk milyar liraya yakın maliyetle tamamlanacak olan proje Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak.

KARADENİZ'İN KAPILARI İÇ ANADOLU VE AKDENİZ'E AÇILACAK

İthalat ve ihracat açısından önemli bir rol üstlenecek olan proje kapsamında, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun, 2021 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması hedefleniyor.