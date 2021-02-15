Karadağ İslam Birliğinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için taziye mesajı

Fejzic, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a gönderdiği taziye mesajında, "Gara'da PKK terör örgütü tarafından 13 kişinin şehit edildiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve Karadağ'daki Müslümanlar adına bu lanetli terör saldırısında şehit düşenlere rahmet, ailelerine de sabr-ı cemil diliyorum." ifadesini kullandı.

Menfur hadisenin acısını en derinden hissettiğini bildiren Fejzic mesajında ayrıca "Bunun gibi müteessir olayların bir daha tekrarlanmaması, halkın huzur ve emniyette yaşaması için Allah'a dua ediyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." temennisinde bulundu.