Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic'den Türkiye ile iş birliğini artırma mesajı

Djukanovic, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) değerlendirmelerde bulundu.

ADF'ye büyük bir memnuniyetle katıldığını söyleyen Djukanovic, "ADF'nin dünya ekonomisi ve siyasetinin ele alınacağı önemli bir platform haline geleceği kanaatindeyim. Türkiye gibi önemli bir ülkenin Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Batı Balkanlar ile ilişkilerini tecrübe ettiğimiz muazzam bir foruma katıldık." dedi.

Djukanovic, ADF kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme fırsatı bulduğunu belirterek "İkili görüşmede Türkiye ve Karadağ'ın iki dost ülke olduğunu yineledik. Bu ilişki NATO üyeliği ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci gibi ortak noktaları da barındırıyor. Ekonomi alanında iş birliğinin artırılmasına karar verdik." diye konuştu.

YEE ve TİKA Karadağ'da etkili faaliyetler yapıyor

Djukanovic, kültür iş birliğinin ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını belirterek Türkiye ve Karadağ'ın da kültür alanında son derece sağlam ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yaptığı kaliteli faaliyetlerle Karadağ'da oldukça aktif olduğunu söyleyen Djukanovic, "Çok sayıda Karadağlı Türkiye'de burslu okumak için başvuruda bulunuyor. 400'den fazla öğrencimiz Türkiye'de eğitim gördü. Bu ilgi gün geçtikçe artıyor." şeklinde konuştu.

Djukanovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 14 yıldır Karadağ'da faaliyet gösterdiğini anımsatarak "TİKA, ülkemizde yaklaşık 300 projeyi hayata geçirdi. Sağlık, kültür ve eğitim alanında oldukça önemli projelerdi bunlar. Bunlar iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendiriyor." dedi.