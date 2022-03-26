AjansHaber.com.tr Gündem Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu önlendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyonunun önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin dumanlı havayı fırsat bilerek Azerbaycan ordusuna yönelik provokasyon girişiminde bulunduğu duyurdu.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun derhal aldığı önlemler nedeniyle yasa dışı Ermeni silahlı grupların geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Olayla ilgili, bölgede geçici görevli Rus unsurların komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Merkezine bilgi verildiği aktarıldı.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı, durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Isırdığı şahıs suç makinesi çıktı
Fuarda stant çöktü: 4 yaralı
Yeni Tokat Havalimanı açılıyor
Tokat Havalimanı açılış töreninde konuştu