 Karabağ'da operasyon başladı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde işlenen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birliklerin silahsızlandırılarak topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil nüfusun yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında yer alan sivil işçilerin ve askeri personelin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte anti-terör tedbirleri başlatılmıştır" denildi.

"Ermeni güçleri silahsızlandırılmalı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır" dedi.

"Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamıştır"

Bakanlık, başlatılan operasyonda sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını vurgulayarak, "Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzilerinin yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor. Sivillerin ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Başkanlığına devam eden faaliyetlerle ilgili bilgi verildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait radar istasyonunu vurdu

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ’da başlatılan operasyon kapsamında Ermenilere ait radar istasyonunu vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan topraklarında Hocavend bölgesi yönünde Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerine ait P-18 radar istasyonu (RLS) birliklerimizin isabetli atışıyla imha edildi” denildi.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında “Ağdara istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından biri imha edildi” denildi.

1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakan Güler Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonun ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Hasanov'un Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı terörle mücadele faaliyetleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Bakan Güler ise Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti.

Ermenistan: Azerbaycan sınırında durum stabil

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan sınırında durum stabil, Karabağ'da askerimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, "Azerbaycan ile temas halindeyiz, kısa süre içinde açıklama yapacağız" açıklamasında bulundu.

AB'den operasyonların durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, diyalog çağrısı yaparak operasyonun durdurulmasını istedi.

Karabağ'da mayın patlamıştı

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polisin şehit olduğunu bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.