 Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde "büyük ölçekli provokasyonları bastırmak" ve Ermeni askerlerini bölgeden çıkarmak amacıyla "yerel terörle mücadele faaliyetleri" başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önlemler kapsamında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin ön cephedeki mevzileri yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getiriliyor. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Sadece askeri hedefler vuruluyor. Operasyon kapsamında Rus Barış Gücü ve Türk-Rus İzleme Merkezi bilgilendirildi." denildi.