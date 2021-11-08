Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü

Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası, ellerindeki Rus silahlarıyla işgal ettiği Karabağ ve çevresindeki topraklardan, yaklaşık 30 yıl boyunca, Azerbaycan askerlerine ve sivillerine saldırılar düzenledi.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik saldırılarının giderek artması ve 27 Eylül 2020'de temas hattındaki köylerin ağır silahlarla ateşe tutulması bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu, aynı gün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle karşı operasyona başladı.

Gün gün yaşananlar

Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan, bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen operasyon gün gün şöyle gelişti:

27 Eylül 2020 - Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine saat 06.00 sıralarında Ermenistan ordusunca büyük çaplı silahlarla, top ve havanlarla ateş açıldı.

Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu temas hattındaki köylerde sivil ve askeri can kayıpları yaşandı, sivil altyapı ciddi zarar gördü.

Azerbaycan ordusu bu gelişme üzerine tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. Karşı saldırının ilk saatlerinde yıllardır işgal altında bulunan 6 köy ile bazı stratejik tepeler kurtarıldı.

Kısmi seferberlik ilan edildi

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşması yaparak Azerbaycan'ın davasının hak davası olduğunu, kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ettiklerini belirtirken Azerbaycan Milli Meclisi de aynı gün ülkede "savaş hali" ilan etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" sözlerini kullandı. Erdoğan, Aliyev'i telefonla arayarak desteğini yineledi.