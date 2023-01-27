Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Karasu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolu, 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı bölgesi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 33-34. kilometrelerindeki (Darıca mevkisi) duvar çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Beşikdüzü-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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